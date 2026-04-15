Un nuovo libro rivela dettagli di una lite tra due famosi piloti di Formula 1. Durante una gara, uno dei due andò ai box per affrontare l’altro, che gli rispose con un gesto scortese. L’episodio si inserisce in una lunga carriera che ha visto uno dei protagonisti partecipare a oltre 800 gran premi a partire dal 1969 e consumare più di 100.000 sigari.

Si dice che abbiamo fumato oltre 100mila sigari. Certamente ha assistito dal vivo a 827 Gran premi, a partire dal maggio 1969. In pochi conoscono i segreti della Formula 1 come Roger Benoit, storico reporter del quotidiano svizzero Blick, che ha deciso di raccontare la sua vita e svelare alcuni retroscena del mondo delle corse nel suo libro “Formula Madness”. Il quotidiano tedesco Bild ha svelato in anteprima alcuni contenuti dell’opera, compresa un’aspra lite tra Ayrton Senna e un allora 23enne Michael Schumacher, che già da giovanissimo dimostrava però di avere il carattere e la sfrontatezza del campione. Era il 1992 e all’Hockenheimring si stavano svolgendo dei test.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Senna andò ai box per affrontarlo, Schumacher lo mandò a quel paese”: il retroscena sulla lite tra i due campioni svelato in un libro

O dia que Senna ligou para Schumacher e disse que sabia de tudo

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