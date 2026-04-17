In un intervento recente, un rappresentante politico ha sottolineato la differenza tra i ruoli di due figure di spicco nel panorama politico nazionale. Ha affermato che, nel suo approccio, la priorità è la politica, seguita dalla figura del leader, che non deve essere un capo autoritario, ma il responsabile di un progetto condiviso con la squadra di governo e i cittadini. La dichiarazione richiama quindi l’importanza di un ruolo più partecipato e collettivo.

«Dalle nostre parti prima viene la politica. Poi viene il leader. E il leader non è un “capo”. È il responsabile di un progetto politico condiviso da una squadra di governo e dai cittadini che lo hanno votato». L’ingenuità di Michele Serra è tenera come la notte di Scott Fitzgerald. Ma non solo la firma di Repubblica, sta suonando questa canzone facile facile: l’importante è il programma, il leaderpremier deve solo applicarlo. Non conta chi sia: è tutto scritto e approvato dagli elettori. Bell’ipocrisia. Come se ci volesse molto a capire che non sarebbe stata la stessa cosa se ad «applicare il programma» fosse stato Bersani o Renzi (2013) o Schlein o Conte (oggi) e via dicendo.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Schlein o Conte non è la stessa cosa, e dirlo è solo ipocrisia

Notizie correlate

Calcio Napoli, De Laurentiis su Conte: “Se vuole la Nazionale deve dirlo subito”Il presidente del Calcio Napoli chiede chiarezza sul futuro della panchina: possibile addio anticipato se il tecnico decidesse di accettare...

Conte, ipocrisia a 5 stelle. Pizzicato a pranzo con l'inviato di Trump...Un'ipocrisia a 5 stelle quella di Giuseppe Conte, alias "Giuseppi", che dopo mesi di attacchi politici contro la Casa Bianca è stato pizzicato nel...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Uno non vale uno | Schlein o Conte non è la stessa cosa, e dirlo è solo ipocrisia; Conte: Primarie siano aperte anche ai non iscritti ai partiti. Schlein: No a dibattiti politicisti; Schlein vede il 2027: Toccherà a noi. Conte: il leader non lo sceglie la premier; Meloni alla Camera: Niente dimissioni o ripartenze, governerò fino alla fine. Schlein: Il popolo vi ha battuto alle urne. Conte: La sveglia non è suonata?.

Elly Schlein e Giuseppe Conte alla presentazione romana del libro del leader cinquestelle / LaPresseAvanza nel campo largo il partito di chi sostiene che conta il programma non il leader: è la linea del Pd per stoppare le primarie, ma se la segretaria vuol convincere i Cinquestelle dovrà fare la pri ... linkiesta.it

Linea Schlein e linea Conte. È più di sinistra talvolta difendere Meloni o attaccarla sempre?Il dubbio: è stata lei a rimproverare lui per lo scarso senso delle istituzioni? O lui a rimproverare lei per lo scarso senso della competizione? Perché, ... huffingtonpost.it

Dopo l’incontro con l’emissario di #Trump, per la prima volta #Schlein stacca #Conte con il 41% di preferenze nei sondaggi sulle primarie di coalizione. Il leader M5S fermo al 26%, con la Salis al 25% - facebook.com facebook

“Le opposizioni sono entrate in una fase nuova: il Pd di Elly Schlein è protagonista e c’è la disponibilità del M5S a sentirsi parte di una sfida comune. Oggi tutte le opposizioni scommettono su un destino comune”. Lo ha detto Nicola Zingaretti (Pd) parlando di x.com