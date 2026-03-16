Schianto nel cuore della notte | cinque feriti tra cui due bambini

Nella notte di domenica 15 marzo, un violento incidente si è verificato in via Sant’Anna a Rosà, nella provincia di Vicenza, coinvolgendo due autovetture. L’impatto ha causato cinque feriti, tra cui due bambini, che sono stati soccorsi dalle forze dell’ordine e dai sanitari sul luogo dell’incidente. La strada è stata chiusa temporaneamente per i rilievi di rito.

Nottata di paura quella vissuta sulle strade della vicina provincia di Vicenza nelle prime ore di ieri, domenica 15 marzo, a causa di un violento scontro tra due autovetture in via Sant’Anna a Rosà. Sul primo veicolo viaggiava una famiglia di quattro persone, tra cui due bambini, mentre sull’altro erano presenti due giovani. In totale, cinque persone sono state trasportate in ospedale per accertamenti e cure. La squadra dei vigili del fuoco di Bassano del Grappa, ha estratto un ragazzo rimasto incastrato nel veicolo utilizzando cesoie e divaricatori. Successivamente sono state messe in sicurezza le auto coinvolte e l’area dell’incidente per consentire la ripresa della circolazione stradale. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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