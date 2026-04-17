Scenario di collasso della diga di Castreccioni l' esercitazione regionale della Protezione Civile

Dal 19 al 21 giugno si terrà un'esercitazione regionale di Protezione civile dedicata allo scenario di un possibile collasso della diga di Castreccioni, situata nel territorio di Cingoli. L'evento coinvolgerà le squadre di soccorso e le autorità locali, che simuleranno interventi di emergenza e gestione dei rischi legati a una potenziale rottura della struttura. Questa attività mira a testare la preparazione delle squadre e le procedure di intervento in caso di crisi.

ANCONA – Dal 19 al 21 giugno si svolgerà l’esercitazione regionale di Protezione civile dedicata allo scenario di collasso della diga di Castreccioni, nel territorio di Cingoli. Si tratta di uno dei principali test operativi programmati nelle Marche per verificare la capacità di risposta del.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Campi di emergenza, l'esercitazione della protezione civileProsegue la preparazione in vista dei campi di emergenza della protezione civile. Protezione civile, l'8 marzo esercitazione dell'unità cinofila della Vab ToscanaFirenze, 7 marzo 2026 - Una mattinata all’insegna della formazione, dell’addestramento ma anche del rispetto per gli animali. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Collasso della diga di Castreccioni, esercitazione della Protezione civile a Cingoli; Cavi sottomarini e crisi in Medioriente: rischio collasso digitale globale; Lo scenario per l’Iran: sopravvivenza del regime e crisi regionali ricorrenti; Immigrazione e sistema previdenziale: la sfida demografica che decide il futuro del welfare. Cingoli, esercitazione di Protezione civile sulla diga di Castreccioni: a giugno si simula il collassoDal 19 al 21 giugno si svolgerà l’esercitazione regionale di Protezione civile dedicata allo scenario di collasso della diga di Castreccioni ... centropagina.it Simulazione del collasso della diga di Castreccioni, il test a giugnoDal 19 al 21 giugno nelle Marche verrà simulato il collasso della diga di Castreccioni, sul fiume Musone nel territorio di Cingoli (Macerata). (ANSA) ... ansa.it Domani, prima della partita Ascoli-Guidonia, lo stadio Del Duca sarà lo scenario di tante iniziative: si parte con la conclusione del progetto “Giornalista per un giorno”, che coinvolgerà la scuola primaria Malaspina. Sugli spalti gli alunni assisteranno alla sfida i facebook #FlashAzioni #IntesaSanpaolo In un contesto ancora incerto riguardo allo scenario di conclusione del conflitto, i mercati azionari mantengono un approccio cauto, anche se sembra prevalere di fondo un cauto ottimismo in vista dei negoziati ad Islamabad. in x.com