Scacco matto ai Casalesi tornano liberi il ' figliastro' del boss e altri ' fedelissimi'

Nella giornata di oggi sono stati disposti i domiciliari per alcuni dei coinvolti nell’inchiesta della Dda di Napoli sui rapporti tra la fazione Zagaria e il clan dei Casalesi. Tra le persone che sono tornate libere ci sono il figliastro di un boss e altri fedelissimi, tutti coinvolti in un’indagine che ha portato a un totale di 44 indagati e 23 misure cautelari. La decisione riguarda anche alcuni soggetti già in custodia cautelare.

Tornano liberi Francesco Adinolfi (figliastro di Antonio Zagaria), Rolando D’Angelo, Carlo Bianco, Aldo Bianco coinvolti nell’inchiesta della Dda di Napoli sugli affari della fazione Zagaria del clan dei Casalesi con 44 indagati complessivi da cui 23 destinatari di misure cautelari.E’ quanto.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Scacco matto ai Casalesi, scena muta per il fratello del capoclan e 7 fedelissimiScena muta davanti al gip Fabio Provvisier del tribunale di Napoli per il fratello del boss Michele Zagaria e altri 7 fedelissimi arrestate nel blitz... ’Siena fa Scacco Matto’. Storia, tornei, incontri e AIDalla storia più antica alle frontiere dell’intelligenza artificiale, passando per arte, fotografia, spettacolo e grandi competizioni: torna ‘Siena... Altri aggiornamenti Si parla di: Casalesi, l'avvocato 'mediatore' del clan: Sono innocente. Scacco matto al gruppo Zagaria, il fratello del boss e 11 fedelissimi davanti al giudiceDovranno presentarsi la prossima settimana dinanzi al gip Fabio Provvisier del tribunale di Napoli il fratello del boss Michele Zagaria e altri 7 fedelissimi arrestate nel blitz dei Carabinieri del ... casertanews.it ’Siena fa Scacco Matto’. Storia, tornei, incontri e AIDalla storia più antica alle frontiere dell’intelligenza artificiale, passando per arte, fotografia, spettacolo e grandi competizioni: torna ‘Siena fa Scacco Matto’, l’evento dedicato al mondo degli ... quotidiano.net