Il campionato di Serie A riprende con le partite della trentaduesima giornata, disputate venerdì 17 aprile 2026, dopo la pausa legata alle competizioni europee. Tra le sfide in programma, il Sassuolo torna a muoversi nella zona alta della classifica, mentre l’Inter ottiene una vittoria convincente contro il Cagliari. Le gare si sono svolte senza rinvii o sospensioni, con i risultati che hanno modificato la classifica di metà stagione.

Il campionato di Serie A riprende il suo corso dopo la chiusura delle sfide europee per le squadre italiane, con la trentaduesima giornata che ha protagonisti il Sassuolo e l’Inter nelle rispettive sfide del venerdì 17 aprile 2026. Mentre al Mapei Stadium i padroni di casa hanno frenato la corsa del Como, nel match serale i nerazzurri hanno consolidato il primato verso il titolo liquidando il Cagliari con un netto successo. Efficacia offensiva e gestione dei tempi al Mapei Stadium. La sfida pomeridiana tra Sassuolo e Como si è risolta con un 2-1 che racconta una partita di nervi e momenti decisivi. I neroverdi, che arrivavano a questo impegno con un solo punto ottenuto nelle ultime tre apparizioni, sono riusciti a strappare una vittoria fondamentale per non far scivolare troppo lontano l’obiettivo della quarta posizione in classifica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sassuolo riaccende la corsa, l’Inter schiaccia il Cagliari

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