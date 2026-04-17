Sassuolo-Como 2-1 crisi per la squadra di Fabregas

Nel primo anticipo della 33ª giornata di Serie A, il Como ha perso in casa del Sassuolo con il risultato di 2-1. La squadra di Fabregas subisce la quarta sconfitta consecutiva in campionato, peggiorando la sua posizione in classifica e rendendo più difficile la corsa alla qualificazione in Champions League. La partita si è conclusa con due gol del Sassuolo e una rete del Como.

Il Como cade ancora e complica la rincorsa Champions. La formazione di Fabregas viene sconfitta in casa del Sassuolo (2-1) nel primo anticipo della 33esima giornata di Serie A. Padroni di casa a segno con Volpato (42') e Nzola (44'). Prima dell’intervallo, Nico Paz accorcia le distanze per i lariani. In classifica i neroverdi di Grosso salgono a 45 punti, il Como, al secondo ko consecutivo, resta quinto a 58, a -4 dalla Juventus. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sassuolo-Como 2-1, crisi per la squadra di Fabregas Serie A Now - Al via il ritorno dei playoff di Champions Notizie correlate Serie A, Udinese-Como 0-0, passo falso per la squadra di FabregasUdinese e Como non vanno oltre lo 0-0 nel lunch match di Pasquetta alla Dacia Arena. Fiorentina Como LIVE 1-2: Nico Paz porta avanti la squadra di FabregasMercato Genoa, si riaccendono le sirene estere su Norton-Cuffy: può dire addio già a gennaio! Ecco chi lo vuole Como, il ds Ludi spiega: «La... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: SASSUOLO-COMO: prelazione a prezzi ridotti per gli abbonati, vendita libera dal 10/4; Sassuolo-Como: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A; Sassuolo - Diretta; Sassuolo-Como: le probabili formazioni e dove vederla in tv. Serie A: Sassuolo batte Como 2-1 DIRETTA e FOTOAl 45'+2 COMO-Sassuolo. Gol di Nico Paz. Cross dalla destra di Smolcic, colpo di testa arcuato di Nico Paz che beffa Turati, scavalcato dal pallone! Al 44' SASSUOLO-Como 2-0! Rete di Nzola! Raddoppio ... ansa.it SI PARTE! È iniziata la sfida tra SASSUOLO-COMO!18:31Serie A 2025/2026, 33a giornata. Cronaca minuto per minuto di Sassuolo-Como: azioni principali, statistiche e marcatori del match. sport.virgilio.it Sassuolo-Como: risultato giusto - facebook.com facebook Il Sassuolo vince contro il Como grazie a 2 gol nel giro di 2 minuti di Volpato e Nzola. La squadra di Fàbregas reagisce allo scadere del 1° tempo con Nico Paz, ma non riesce a completare la rimonta: è la seconda sconfitta consecutiva dopo il ko contro l'Inter x.com