Serie A Udinese-Como 0-0 passo falso per la squadra di Fabregas

Nella partita di Pasquetta alla Dacia Arena, Udinese e Como si sono affrontate senza riuscire a segnare, terminando con un pareggio a reti inviolate. La sfida si è conclusa senza gol e senza cambi di risultato durante il match. La squadra di Fabregas ha ottenuto un punto, ma non è riuscita a conquistare i tre punti in palio. La gara si è svolta sotto un cielo nuvoloso, davanti a un pubblico di tifosi locali.

Udinese e Como non vanno oltre lo 0-0 nel lunch match di Pasquetta alla Dacia Arena. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Udinese Calcio (@udinesecalcio) Occasioni da una parte e dall’altra, ma sostanzialmente regna l’equilibrio, con i lariani che sbattono contro la fisicità della difesa dei padroni di casa. Per la squadra di Fabregas si ferma così a cinque la striscia di vittorie consecutive, anche se il pareggio consente ai lombardi di rimanere comunque certi del quarto posto in solitaria a fine turno a prescindere dal risultato della Juventus contro il Genoa. Questo articolo Serie A, Udinese-Como 0-0, passo falso per... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Serie A, Udinese-Como 0-0, passo falso per la squadra di Fabregas Formazioni ufficiali Udinese Como: le scelte di Runjai? e Fabregas per la sfida di Serie AMercato Milan, svolta in difesa: Allegri punta tutto sul difensore dell’Atalanta. Udinese-Como, il pronostico: Fabregas rilancia la corsa ChampionsNico Paz e compagni vogliono blindare il quarto posto e inseguono il sesto successo consecutivo. TRACOLLO LAZIO, CLAMOROSO ATTACCO DI ORSI IN DIRETTA VERGOGNA! STAGIONE INDEGNA, SQUADRA FINITA Temi più discussi: Udinese-Como, le probabili formazioni del match di Serie A; Udinese-Como: probabili formazioni e statistiche; Pronostico Udinese-Como quote 31ª giornata di Serie A; Udinese - Como in Diretta Streaming | DAZN IT. FISCHIO D’INIZIO DI UDINESE - COMO. Arbitra Maresca.12:33Serie A 2025/2026, 31a giornata. Cronaca minuto per minuto di Udinese-Como: azioni principali, statistiche e marcatori del match. sport.virgilio.it Udinese-Como: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie ALa partita tra Udinese e Como è in programma alle ore 12.30 al Bluenergy Stadium e sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn. tuttosport.com Caso Udinese-Como, tutti stranieri (anche i due allenatori) tranne Zaniolo: le formazioni che dovrebbero far riflettere il calcio italiano facebook SERIE A | In campo Udinese-Como #ANSA x.com