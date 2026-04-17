Sarà il ministro dell' Agricoltura Francesco Lollobrigida ad inaugurare Macfrut 2026 | il programma

Il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, parteciperà all'inaugurazione della 43ª edizione di Macfrut, la fiera dedicata alla filiera internazionale dell’ortofrutta, che si terrà al Rimini Expo Centre dal 21 al 23 aprile. L’evento prevede l’ingresso alle 9 del mattino e proseguirà con vari incontri e esposizioni dedicati al settore agricolo.

Sarà il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e Foreste Francesco Lollobrigida a inaugurare la 43esima edizione di Macfrut, fiera della filiera internazionale dell’ortofrutta, in programma al Rimini Expo Centre dal 21 al 23 Aprile (ingresso ore 9.30-18.00). La cerimonia di.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Che fine ha fatto Francesco Lollobrigida? Fenomenologia aggiornata del ministro dell'Agricoltura"Hai visto Lollobrigida?" "Chi, l’oro olimpico nei 3mila metri di pattinaggio a Milano-Cortina, già argento a Pechino 2022, poi madre e con... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Ortofrutta da 60 miliardi, Macfrut accende i riflettori sul settore: inaugurazione con il ministro Lollobrigida; RIMINI: Sarà il Ministro Francesco Lollobrigida a inaugurare Macfrut 2026; Il Ministro Francesco Lollobrigida inaugura Macfrut 2026: 21 Aprile ore 10.30; Vino, imprese e istituzioni più unite che mai per affrontare le difficoltà e cogliere le opportunità. Sarà il Ministro Francesco Lollobrigida a inaugurare Macfrut 2026Dal 21 al 23 aprile la 43esima edizione della fiera della filiera internazionale dell’ortofrutta al Rimini Expo Centre ... ravenna24ore.it Il 21 aprile il ministro Lollobrigida inaugura MacFrut a RiminiRoma, 17 apr. (askanews) – Sarà il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida a inaugurare la 43esima edizione di Macfrut, fiera della filiera internazionale dell’ortofrutta, in programma al Rim ... askanews.it Risorse UE per la pesca italiana. Il commento del ministro Francesco Lollobrigida Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste facebook