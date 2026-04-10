Carlo Pernat ha spiegato come l’enfisema abbia modificato la sua quotidianità, portandolo a usare una bombola di ossigeno e a lavorare da casa come manager. In un’intervista a Fanpage.it, l’ex manager si è soffermato sulla situazione attuale della MotoGP, evidenziando l’ascesa dell’Aprilia, le difficoltà della Ducati e le nuove gerarchie che si stanno delineando tra i piloti, con particolare attenzione a Marquez e Bastianini.

Carlo Pernat si racconta a Fanpage.it analizza la MotoGP tra Aprilia in crescita, Ducati in difficoltà e un mercato già deciso: focus su Marquez, Bastianini e le nuove gerarchie. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Si parla di: Carlo Pernat: L’enfisema mi ha cambiato la vita. Ho una bombola con me, faccio il manager da casa.

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