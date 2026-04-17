Sanità bilancio 2026 di Ausl Romagna | tra Forlì e Cesena 15 nuove strutture tra case e ospedali di comunità

L’Azienda Usl della Romagna ha approvato il bilancio preventivo per il 2026, con l’intento di arrivare a un pareggio di bilancio entro l’anno. Tra le misure previste ci sono la realizzazione di quindici nuove strutture tra case e ospedali di comunità, situate tra le aree di Forlì e Cesena. Il piano si inserisce in un percorso di risanamento avviato già a livello regionale.

L’Azienda Usl della Romagna ha adottato il Bilancio economico preventivo per il 2026 con l'obiettivo prioritario di raggiungere il pareggio di bilancio entro l'anno, consolidando così il percorso di risanamento già avviato a livello regionale. Sebbene il documento mostri inizialmente uno.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Sanità, bilancio 2026 di Ausl Romagna: nel riminese 11 nuove strutture tra case e ospedali di comunitàL’Azienda Usl della Romagna ha adottato il Bilancio economico preventivo per il 2026 con l'obiettivo prioritario di raggiungere il pareggio di... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Sanità, bilancio 2026 di Ausl Romagna: tra Forlì e Cesena 15 nuove strutture tra case e ospedali di comunità; ROMAGNA: Il bilancio preventivo dell'Ausl, esercizio in equilibrio; Ausl Romagna, bilancio 2026: previsto il pareggio nonostante 200 milioni di disavanzo; Ausl Romagna, adottato Bilancio Preventivo 2026: previsto il pareggio, investimenti su personale e territorio. Ausl Romagna, bilancio 2026: previsto il pareggio nonostante 200 milioni di disavanzoL’Azienda Usl della Romagna ha adottato il Bilancio economico preventivo 2026, con l’obiettivo dichiarato di raggiungere il pareggio entro l’anno, proseguendo ... chiamamicitta.it Ausl Romagna, adottato Bilancio Preventivo 2026: previsto il pareggio, investimenti su personale e territorioCon Delibera n. 143 del 15 aprile 2026 l’Azienda Usl della Romagna ha adottato il Bilancio Economico Preventivo per l’anno 2026 che, spiegano, punta a ... ravennanotizie.it Ausl Romagna, bilancio 2026: previsto il pareggio nonostante 200 milioni di disavanzo L’Azienda Usl della Romagna ha adottato il Bilancio economico preventivo 2026, con l’obiettivo dichiarato di raggiungere il pareggio entro l’anno, proseguendo nel percor facebook