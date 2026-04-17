A San Vero Milis sono aperte nuove opportunità di lavoro per la stagione estiva, con scadenza delle candidature prevista per il 24 aprile. La gestione dei servizi stagionali nella zona costiera si sta organizzando per accogliere l’aumento dei turisti in arrivo, offrendo nuove assunzioni in vista dell’afflusso estivo. Le persone interessate possono presentare le proprie candidature entro la data stabilita.

La gestione dei servizi stagionali nella zona costiera di San Vero Milis si prepara all’imminente afflusso turistico con una nuova finestra temporale per le candidature. La società S.I.S. S.r.l. ha infatti deciso di spostare la scadenza per l’invio delle domande relative alle selezioni del personale al prossimo 24 aprile, offrendo un’ulteriore possibilità ai candidati interessati a ricoprire i ruoli di addetto ai servizi di pulizia e ausiliario del traffico per la stagione estiva 2026. Il movimento strategico della società, che ha prorogato i termini per il reclutamento, punta a garantire la copertura operativa necessaria nei parcheggi in concessione sul territorio comunale e nelle aree di sosta, dove andranno curati anche i servizi igienici.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - San Vero Milis: lavoro estivo, nuove assunzioni fino al 24 aprile

Notizie correlate

San Vero Milis: un solo turno, due terzi senza medicoA San Vero Milis, la crisi dell’assistenza sanitaria si è fatta sentire con forza: i turni dell’Ascot sono crollati da tre a uno settimanale.

Elezioni a San Vero Milis: 30 firme per il futuro di MarineLa primavera politica a San Vero Milis si prepara con l’avvio della raccolta firme per le elezioni comunali previste per il 7 e 8 giugno prossimi.

Una raccolta di contenuti

Argomenti più discussi: Corsa a tre per conquistare la poltrona di sindaco; San Vero Milis, in 6mila ad assistere a Sa Cursa de Sa Loriga; Stagione estiva nella marina di San Vero Milis: selezioni per parcheggi e pulizia; A San Vero Milis moda sostenibile e consumo critico entrano nelle scuole.

Stagione estiva nella marina di San Vero Milis: selezioni per parcheggi e puliziaLe assunzioni saranno a tempo determinato e part-time, con una retribuzione indicata di 9,91 euro l’ora. Le attività riguarderanno la gestione dei parcheggi in concessione nel territorio comunale e la ... linkoristano.it

Putzu Idu San Vero Milis (OR) Foto di Luana Mulas #putzuidu #sanveromilis #or #sardegna #italia #mare #beautiful #beach #top #photography - facebook.com facebook

San Vero Milis, in 6mila ad assistere a Sa Cursa de Sa Loriga x.com