San Turibio di Mogrovejo vescovo | riformatore di Lima e difensore degli indigeni

Da quotidiano.net 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

San Turibio di Mogrovejo (1538–1606), arcivescovo di Lima, è tra le figure più luminose della Chiesa dell’America meridionale. Giurista di grande fama in Spagna, fu chiamato alla guida di una Chiesa giovane e vasta, che riformò con fermezza evangelica e sapienza pastorale. Originario di Mayorga, in Castiglia, si formò nel diritto a Salamanca; fu in seguito inquisitore a Granada. Re Filippo II lo propose per Lima benché fosse laico: in pochi mesi ricevette gli ordini sacri e nel 1580 fu consacrato vescovo; nel 1581 raggiunse la sede peruviana. Da pastore itinerante percorse migliaia di chilometri tra Ande e coste, visitando comunità isolate, celebrando, amministrando i sacramenti e correggendo abusi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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