San Gemini ricorda Daniela Paiella | successo per la presentazione di Un mese imperfetto per innamorarsi

A San Gemini si è svolto un incontro nel contesto del festival 'San Gemini Libri', dedicato al romanzo “Un mese imperfetto per innamorarsi”, scritto da Daniela Paiella e pubblicato da Bertoni Edizioni. L’evento ha visto la partecipazione di pubblico e organizzatori, ed è stato l’occasione per ricordare la scrittrice, scomparsa nel mese di ottobre dell’anno precedente. La presentazione ha ricevuto una risposta positiva e ha riscosso un successo tra i presenti.

Nell’ambito della prima edizione del festival 'San Gemini Libri' si è tenuto un emozionante incontro dedicato al romanzo “Un mese imperfetto per innamorarsi”, di Daniela Paiella (Bertoni Edizioni), occasione per celebrare la memoria della scrittrice scomparsa prematuramente nell’ottobre scorso.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate “Le vie di San Francesco”, un successo la presentazione del progetto in cittàIn occasione del festival “Le Vie del Volto Santo” è stato presentato per la prima a Lucca – dall’Arcivescovo Paolo Giulietti – “Saint Francis Ways”... San Carlo, grande successo per il progetto "Niente Panico!": il 15 e 17 aprile la presentazioneGrande successo per “Niente Panico!”, il progetto promosso dalla Fondazione Teatro di San Carlo e sostenuto dalla Città Metropolitana di Napoli.