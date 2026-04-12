San Carlo grande successo per il progetto Niente Panico! | il 15 e 17 aprile la presentazione
Grande successo per “Niente Panico!”, il progetto promosso dalla Fondazione Teatro di San Carlo e sostenuto dalla Città Metropolitana di Napoli. Duecento i partecipanti all’iniziativa che si inserisce nel programma “Napoli Città della Musica”, dedicato alla promozione di attività culturali e.🔗 Leggi su Napolitoday.it
“Le vie di San Francesco”, un successo la presentazione del progetto in cittàIn occasione del festival “Le Vie del Volto Santo” è stato presentato per la prima a Lucca – dall’Arcivescovo Paolo Giulietti – “Saint Francis Ways”...
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