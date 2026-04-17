Il leader di un partito italiano ha espresso chiaramente che Trump, ex presidente degli Stati Uniti, agisce secondo una strategia che rispecchia gli interessi americani, ma che questa strategia non corrisponde a quelli dell’Italia negli ultimi mesi. Dopo che la premier aveva già preso le distanze dall’ex presidente statunitense, anche il rappresentante politico ha spiegato che le posizioni di Trump sono motivate da interessi nazionali e non si allineano con le scelte italiane.

Salvini, dopo Meloni, ha preso le distanze da Donald Trump. Durante un'intervista ha dichiarato: "Trump non è matto, ha detto, ha una strategia che è l'interesse americano e in questi ultimi mesi non coincide con quello italiano. A questo aggiungiamo un'Europa sorda e assente che mi impedisce di aiu.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Salvini prende le distanze da Trump, leader Lega: “Non è matto, fa i suoi interessi, ma non coincidono con quelli dell’Italia”

SALVINI PRENDE LE DISTANZE DA TRUMP E MELONI: DIRITTO DEI POPOLI A DECIDERE DEL PROPRIO FUTURO

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‘PER TRUMP LA GUERRA È GIÀ FINITA PARECCHIE VOLTE’- SALVINI PRENDE LE DISTANZE DA TRUMP E LANCIA IL x.com