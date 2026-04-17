Salute mentale e politica | cresce il dibattito sul 25° emendamento per Trump

Il dibattito sulla salute mentale di un ex presidente degli Stati Uniti torna al centro dell'attenzione, con alcuni che chiedono l’utilizzo del 25° emendamento per valutare la sua capacità di governare. Una dichiarazione recente definisce come “follia” la minaccia di cancellare un’intera civiltà e sottolinea la preoccupazione circa la stabilità mentale dell’ex presidente. La questione si inserisce in un panorama politico molto acceso, in cui si discutono le condizioni psichiche di figure pubbliche di alto livello.

“Si tratta di assoluta follia. Come può una persona stabile mentalmente minacciare di cancellare un’intera civilizzazione. e ciò conferma l’esistenza di una seria instabilità mentale”. Queste le parole accusatorie di Marjorie Taylor Green, ex deputata repubblicana della Georgia, e fino a pochi mesi fa fedelissima e grande sostenitrice di Donald Trump. La Greene ha continuato che data la condizione mentale del presidente Usa bisogna fare ricorso al 25esimo emendamento. Secondo la Costituzione, se il presidente non è capace di svolgere i suoi compiti bisogna rimuoverlo. Il 25esimo emendamento stabilisce che il presidente può essere rimosso se considerato incapace dal vicepresidente e dalla maggioranza del suo Cabinet.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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