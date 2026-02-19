Trump riapre il dibattito sul latte intero a scuola | campagna nostalgica e strategia politica in atto

Donald Trump ha riaperto il dibattito sul latte intero nelle scuole americane, motivando la scelta con una campagna nostalgica e strategica. La sua decisione, annunciata recentemente, mira a valorizzare le tradizioni e a riscoprire le abitudini di un passato considerato più genuino. La mossa ha suscitato reazioni contrastanti tra genitori, insegnanti e esperti di alimentazione, alcuni sostenendo un ritorno alle radici, altri preoccupati per la salute dei ragazzi. La questione si inserisce in un quadro più ampio di discussioni sulle scelte alimentari nelle istituzioni scolastiche.

Latte intero, America First e un baffo di nostalgia: la nuova sfida culturale di Trump. Washington – L’amministrazione Trump ha riportato il latte intero nelle mense scolastiche degli Stati Uniti, una decisione apparentemente semplice che ha scatenuto un dibattito inaspettato. La mossa, formalizzata il 14 gennaio 2026 alla Casa Bianca con la partecipazione del Segretario all’Agricoltura Brooke L. Rollins e del Segretario alla Salute Robert F. Kennedy Jr., si inserisce in una più ampia strategia di riposizionamento politico e culturale, evocando immagini iconiche degli anni ’90 ma con una forte connotazione ideologica.🔗 Leggi su Ameve.eu

Perché l’amministrazione Trump è ossessionata dal latte interoL’amministrazione Trump ha firmato una legge che rilancia il consumo di latte intero nelle scuole.

