Saffronia Omaggio alla musica di Nina Simone in scena a Gioia del Colle

Saffronia. Omaggio alla musica di Nina Simone nasce da un’idea e progetto di Cinzia Eramo e Donatello D’Attoma ed è un intenso tributo alla figura e all’arte della grande artista americana, sospesa tra fragilità e straordinario coraggio espressivo. Attraverso un percorso musicale e narrativo, lo.🔗 Leggi su Baritoday.it

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