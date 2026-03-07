F1 LIVE Australia | incidente Verstappen! Russell il più veloce in Q1 Hamilton 3°

Durante le qualifiche della Formula 1 in Australia, Verstappen è stato coinvolto in un incidente. Russell ha ottenuto il miglior tempo in Q1, mentre Hamilton si è classificato terzo. Gli aggiornamenti sono continui e riguardano principalmente le posizioni in vista dello schieramento di partenza. La sessione di qualifiche sta determinando le prime posizioni sulla griglia di partenza.

Russell al comando davanti ad Antonelli, le Mercedes fanno la voce grossa. Terzo Norris. Iniziata la Q2. Subito in pista le due Ferrari. Messaggio radio di Antonelli ai meccanici: "Grazie ragazzi, siete i migliori". Grazie al loro lavoro dopo l'incidente di Kimi nelle libere 3, la W17 del bolognese è stata riparata in tempo e l'italiano è riuscito ad andare in pista e a qualificarsi per la Q2. I tempi della Q1: 1. Russell (Mercedes) 1'19"5072. Piastri (McLaren) 1'19"6643. Hamilton (Ferrari) 1'19"8114. Norris (McLaren) 1'20"0105. Hadjar (Red Bull) 1'20"0236. Antonelli (Mercedes) 1'20"1207. Leclerc (Ferrari) 1'20"2268. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

F1 LIVE Australia: incidente Verstappen! Antonelli può fare la Q1. Guida RussellSituazione: Russell, Leclerc, Piastri, Lindblad, Hamilton, Hadjar, Norris, Bortoleto e Hulkenberg.

