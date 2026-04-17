Ruba le scarpe in un negozio del centro e minaccia con un sasso il dipendente che lo insegue

Nel pomeriggio di giovedì 16, i carabinieri sono intervenuti in piazza Trento e Trieste dopo aver ricevuto una segnalazione. Un uomo aveva rubato delle scarpe in un negozio del centro e, successivamente, aveva minacciato con un sasso il dipendente che lo aveva inseguito. Le forze dell'ordine hanno raggiunto il luogo e hanno avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

Furto e inseguimento in centro storico. Nel pomeriggio di giovedì 16, i carabinieri sono infatti intervenuti in piazza Trento e Trieste a seguito di una segnalazione. Poco prima, in un esercizio commerciale di via Mazzini, un uomo aveva infatti rubato un paio di scarpe dandosi alla fuga inseguito.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Ruba borse e gioielli da un negozio del centro, una turista lo vede e lo riprende \ VIDEOFurto in pieno centro nel corso della serata di ieri, martedì 31 marzo, in Borgo de Greci. Ruba 10 paia di scarpe in un negozio, prende a calci i carabinieri che l'hanno fermatoI carabinieri del gruppo Radiomobile di Brescia hanno denunciato a piede libero un uomo di 33 anni, cittadino tunisino, regolarmente presente in... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Ruba 10 paia di scarpe in un negozio del centro di Brescia e fugge via. Fermato, prende a calci i carabinieri; Brescia, ruba dieci paia di scarpe in un negozio del centro e prende a calci i carabinieri: denunciato - Radio Bruno; ? Ruba 10 paia di scarpe in un negozio, prende a calci i carabinieri che l'hanno fermato - BresciaToday; Ruba in un negozio di scarpe: scoperto, prende a calci i carabinieri. Ruba le scarpe e aggredisce l'addetto alla sicurezza, arrestatoI carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trento hanno arrestato, nella serata di ieri - 30 ottobre - un cittadino marocchino poco più che ventenne, senza fissa dimora, ritenuto ... ansa.it Ruba dieci paia di scarpe da un negozio in centro e colpisce i carabinieri, denunciatoRuba dieci paia di scarpe da un negozio in centro e colpisce i carabinieri, denunciato. primabrescia.it Ruba una borsa da 3mila euro in una boutique di piazza Lucina, 19enne spagnolo arrestato - facebook.com facebook MacBook Neo va a ruba: il portatile Apple è già sold out x.com