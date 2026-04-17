Il quadro dei quarti di finale del WTA 250 di Rouen si è definito oggi, 16 aprile 2026, con alcune giocatrici eliminate e altre che avanzano agli ultimi incontri. Dopo un combattuto match, la tennista italiana ha concluso la sfida, mentre una concorrente ha superato una avversaria con un punteggio netto. La giornata ha portato anche la vittoria di una tennista in due set, segnando il passaggio del turno.

Il tabellone dei quarti di finale del WTA 250 di Rouen si è finalmente delineato questo giovedì 16 aprile 2026, portando alla luce nuovi protagonisti e sancendo l’addio di alcune figure chiave del torneo. Le sfide sulla terra rossa francese hanno regalato momenti di grande intensità agonistica, con la conferma di atlete esperte e l’ascesa di nuove forze che ora si preparano a lottare per il titolo. L’addio di Cocciaretto e il colpo della bielorussa Shymanovich. La tensione sul campo ha raggiunto il culmine durante lo scontro tra Elisabetta Cocciaretto e Veronika Podrez, un match che ha richiesto ben due ore e quaranta minuti di battaglia continua.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rouen WTA: Cocciaretto cade dopo il duello, Shymanovich spacca la Baptiste

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