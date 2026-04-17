Rosalinda Cannavó ed il primo viaggio con la sua piccola Camilla la meta

Da 361magazine.com 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Rosalinda Cannavó ha condiviso sui social il suo primo viaggio con la figlia Camilla. La destinazione scelta è Perugia, come mostrano le foto e i post pubblicati online. La cantante ha documentato alcuni momenti del viaggio, senza fornire dettagli aggiuntivi sulla durata o sulle attività svolte. La pubblicazione ha attirato l’attenzione dei follower, che hanno commentato le immagini e i messaggi condivisi.

è Perugia. Ecco cosa è emerso dai social. Ci sono viaggi che non si misurano in chilometri, ma in cambiamenti interiori. Per Rosalinda Cannavó, quello verso Perugia non è stato semplicemente uno spostamento geografico: è stato un passaggio simbolico, una piccola grande rivoluzione personale. Con lei, questa volta, non c’erano troupe, riflettori o agende serrate. Solo una valigia, qualche esitazione, e la presenza luminosa della sua bambina, Camilla. Leggi anche  Natalia Paragoni attimi di paura in gravidanza rivela cos’è accaduto e come sta Partire da sole, per la prima volta, è un gesto che porta con sé una miscela di emozioni difficili da spiegare: entusiasmo, timore, senso di responsabilità, ma anche una sottile euforia.🔗 Leggi su 361magazine.com

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