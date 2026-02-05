Rosalinda Cannavò annuncia di aver appena trasferito nella sua nuova casa, un luogo che descrive come il suo “nido dei sogni”. La showgirl si prepara a creare nuovi ricordi con Andrea e la piccola Camilla, condividendo con i fan la gioia di questo passo importante. Nei prossimi giorni, si vedranno i primi dettagli di questa nuova fase della sua vita, tra scatoloni e sorrisi.

Rosalinda Cannavò apre le porte del suo nuovo capitolo: la casa dei sogni con Andrea e Camilla. Rosalinda Cannavò, icona di eleganza e spontaneità, ha appena annunciato una notizia che farà battere il cuore ai suoi fan: presto inizierà una nuova avventura nella sua nuova casa, il nido dove lei, Andrea e la piccola Camilla costruiranno ricordi indimenticabili. Rosalinda in merito all’arredamento ha affermato: “stiamo iniziando a farci un’idea di quella che sarà un po’ casa nostra, stiamo iniziando a scegliere la cucina, abbiamo un’idea sul divano, quindi sul salotto cucina e ovviamente ogni volta non è la prima volta che prendiamo appuntamento per vedere la progettazione della cucina, ogni volta che abbiamo appuntamento Camilla pensa bene di farsi venire la febbre . 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Un nuovo e magico capitolo per Rosalinda Cannavò, Andrea e Camilla

