Al via da domani Immagina Festival Internazionale del Teatro di Figura di Roma | in palio il Premio Immagina per il miglior spettacolo

Da romadailynews.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da domani prende il via a Roma la sesta edizione di Immagina, il Festival Internazionale del Teatro di Figura. La manifestazione si svolgerà dal 17 al 20 aprile e propone una selezione di spettacoli provenienti da vari paesi. Tra le iniziative in programma, si assegnerà il Premio Immagina al miglior spettacolo presentato durante l'evento. La rassegna si svolge in diversi luoghi della città, coinvolgendo artisti e compagnie di teatro di figura.

IMMAGINA Festival Internazionale del Teatro di Figura di Roma – 6 ª  edizione Dal 17 al 20 aprile 2026 1 direzione artistica condivisa tra i 7 partner promotori  8 spazi della città (festival diffuso)  4 giorni 11 spettacoli   28 repliche   4 laboratori   4 incontri   1 performance   1 mostra  1 premio 10 compagnie provenienti da 6 Paesi: Argentina, Francia, Uruguay, Estonia, Grecia, Italia Da  venerdì 17 a lunedì 20 aprile 2026  torna  IMMAGINA – Festival Internazionale del Teatro di Figura di Roma, sesta edizione di un festival diffuso che mette al centro marionette, burattini, ombre, teatro d’oggetti e figure animate: un universo poetico e sorprendente capace di parlare a tutte le età.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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