Si tratta di voci che circolano con insistenza riguardo a un possibile trasferimento di Teun Koopmeiners dalla squadra attuale. La Roma, guidata da Giampiero Gasperini, sarebbe la squadra più accreditata a mettere a segno lo scambio, che coinvolgerebbe anche l’attaccante Koné. Al momento, non ci sono conferme ufficiali e gli accordi tra le parti risultano ancora in fase di definizione.

Circolano voci sempre più insistenti su un possibile addio di Teun Koopmeiners da Torino: la pista più calda per un suo trasferimento sembra essere la Roma di Giampiero Gasperini. Il tecnico della Roma, che lo ha già allenato all’Atalanta, lo considera il tassello mancante sulla trequarti, dove andrebbe a sostituire Lorenzo Pellegrini, ormai ai titoli di coda con la sua esperienza giallorossa. L’obiettivo di Gasperini sarà riaccendere il fuoco dell’olandese, spentosi dopo il suo trasferimento alla Juventus, nella speranza di ritrovare il giocatore da 30 gol e 12 assist in tre stagioni a Bergamo. Il Koopmeiners di oggi è lontano da quello del passato: arrivato alla Vecchia Signora per oltre 50 milioni con grandi aspettative, ha finora deluso.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Roma-Koopmeiners, Gasperini lo chiama: pronto lo scambio shock con Koné

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