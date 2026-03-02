Juventus la Roma di Gasperini vuole Koopmeiners

Da ilprimatonazionale.it 2 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Roma di Gasperini ha manifestato interesse per Koopmeiners, mentre la partita tra Roma e Juventus si è conclusa 3-3. Le due squadre stanno portando avanti trattative e strategie per rafforzarsi, con particolare attenzione al centrocampo. La richiesta di Koopmeiners da parte della Roma è una delle mosse che si stanno osservando in questa finestra di mercato.

Roma-Juventus è terminata 3-3, ma c’è un’altra sfida che si sta giocando tra le due squadre sul mercato: la Roma vuole Koopmeiners Koopmeiners sul mercato: la Roma di Gasperini ci riprova, Juventus fissa il prezzo minimo a 30 milioni Teun Koopmeiners torna prepotentemente al centro del calciomercato estivo 2026. Dopo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus la roma di gasperini vuole koopmeiners
© Ilprimatonazionale.it - Juventus, la Roma di Gasperini vuole Koopmeiners

Leggi anche: Roma-Juventus 3-3, Gasperini in conferenza stampa: “Non dobbiamo deprimerci, ci vuole animo”

Calciomercato Juventus: scatto della Roma, la società vuole fare due regali a Gasperini! Erano entrambi oggetto del desiderio dei bianconeri in passatoTonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara...

Mercato Roma 2026: 3 colpi! Zirkzee, Cissé e Koopmeiners!

Video Mercato Roma 2026: 3 colpi! Zirkzee, Cissé e Koopmeiners!

Approfondimenti e contenuti su Roma di Gasperini.

Temi più discussi: Le parole di Gasperini alla vigilia di Roma-Juventus; Gasp: Roma super ma ferma sul 3-3. Loro esultano come se avessero vinto, dobbiamo deprimerci noi?; Gasp: Nel finale siamo stati passivi, le big sanno come raddrizzare le partite; Gasperini 'non abbattiamoci, la Roma é ancora dentro lotta Champions'.

roma di gasperini juventus la roma diPagina 3 | La carica di Gasperini prima di Roma-Juve: In Champions chi avrà continuità. Dybala sta meglio, però...Il tecnico giallorosso parla in conferenza stampa alla vigilia del big match di campionato contro i bianconeri ... corrieredellosport.it

roma di gasperini juventus la roma diRoma-Juventus: le formazioni ufficiali. Dybala, Perin, Bremer, ecco le scelte di Gasperini e SpallettiAll’Olimpico lo scontro diretto Champions tra Roma e Juventus. Perin o Di Gregorio? Spalletti ha deciso. La scelta di Gasp su Dybala. le formazioni ufficiali. sport.virgilio.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.