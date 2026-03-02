Juventus la Roma di Gasperini vuole Koopmeiners

La Roma di Gasperini ha manifestato interesse per Koopmeiners, mentre la partita tra Roma e Juventus si è conclusa 3-3. Le due squadre stanno portando avanti trattative e strategie per rafforzarsi, con particolare attenzione al centrocampo. La richiesta di Koopmeiners da parte della Roma è una delle mosse che si stanno osservando in questa finestra di mercato.