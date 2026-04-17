Roma si prepara ad affrontare una nuova campagna di mercato concentrandosi su un giovane centrocampista tedesco, considerato un talento emergente nel Bayern. La società giallorossa ha messo gli occhi su Noel Aseko-Nkili, che potrebbe rafforzare la rosa di Gian Piero Gasperini. Sul giocatore si sono fatte avanti anche le squadre di Premier League, tra cui Brighton e Aston Villa. La trattativa è ancora in fase iniziale.

La Roma guarda al futuro e pesca in Germania: il nome caldo per il centrocampo di Gian Piero Gasperini è Noel Aseko-Nkili. Il classe 2005, gioiello di proprietà del Bayern Monaco ma attualmente in forza all’ Hannover 96, è finito nel mirino della dirigenza giallorossa, decisa a ringiovanire il reparto con profili di respiro internazionale. A vent’anni, Aseko si è già imposto come un pilastro della Zweite Bundesliga: i numeri parlano di 28 presenze, 3 reti e 6 assist, statistiche che certificano una crescita esponenziale nel cuore della Sassonia. Il Bayern, conscio del valore del ragazzo, eserciterà il controriscatto in estate per valutarlo nel ritiro precampionato sotto gli occhi di Vincent Kompany.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, colpo Aseko: sfida a Brighton e Aston Villa per il gioiello del Bayern

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