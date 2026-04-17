Roblox rivoluziona il gaming | l’IA diventa un vero partner creativo

Roblox ha annunciato l’introduzione di nuove funzionalità che integrano agenti artificiali nel suo sistema di creazione. Questi strumenti sono pensati per assistere i creatori durante le fasi di pianificazione, costruzione e test dei mondi virtuali, offrendo un supporto più diretto e automatizzato. La piattaforma si prepara a cambiare il modo in cui vengono sviluppati i contenuti digitali, puntando sull’impiego dell’intelligenza artificiale come alleato nel processo creativo.

Roblox sta trasformando radicalmente il processo di creazione digitale introducendo nuove funzionalità basate su agenti artificiali progettati per supportare i creatori nella pianificazione, costruzione e test dei propri mondi virtuali. Il rinnovamento dell’assistente AI della piattaforma mira a superare i limiti dei sistemi che generano soluzioni singole partendo da un comando, puntando invece su una collaborazione dinamica tra l’utente e la tecnologia durante l’intero ciclo di sviluppo. L’evoluzione del workflow creativo attraverso il Planning Mode. Il cuore della novità risiede nel cosiddetto Planning Mode, una modalità che trasforma l’attuale strumento di assistenza linguistica in un vero partner operativo capace di esaminare il codice e il modello di dati di un gioco.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roblox rivoluziona il gaming: l’IA diventa un vero partner creativo Notizie correlate Project Helix: la nuova Xbox rivoluziona il gamingProject Helix rappresenta l’evoluzione imminente dell’ecosistema Xbox, con una data di lancio che si prospetta nel prossimo futuro e un prezzo ancora... NVIDIA rivoluziona il cloud gaming: 90 fps in VR e nuoviLa settimana della Game Developers Conference ha NVIDIA trasformare il cloud gaming con una serie di aggiornamenti mirati su GeForce NOW.