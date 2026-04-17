Rivergaro-Cernusca a Palazzo Ghizzoni Nasalli confronto tra associazioni e tecnici sul futuro della statale

Sabato 18 aprile alle ore 10 si svolgerà un incontro presso la sala della Limonaia in via Serafini a Piacenza, organizzato da diverse associazioni e tecnici. Il confronto riguarda il futuro della strada statale che collega Rivergaro a Cernusca, con la partecipazione di rappresentanti di gruppi di residenti, ambientalisti, e professionisti del settore. La discussione si concentrerà sulle possibili soluzioni e interventi relativi alla viabilità e alla tutela del territorio.

L'Associazione Residenti Utenti SS45 per la tutela della Val Trebbia, insieme a Legambiente Piacenza, Italia Nostra e Piacenza Mosaico, sono liete di comunicare che sabato 18 aprile, alle ore 10 alla sala della Limonaia a Piacenza in via Serafini n. 12 co il Palazzo Ghizzoni Nasalli, si terrà un.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate "Le ragioni del No": incontro pubblico sul referendum alla Serra di Palazzo Ghizzoni NasalliSabato 7 marzo alle ore 10,30 alla Serra di Palazzo Ghizzoni Nasalli (ingresso da via Gregorio 10 n. Leggi anche: Statale 45, Anas ha affidato i lavori del tratto Cernusca-Rivergaro