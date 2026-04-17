Ritirava gioielli in modo irregolare | Compro oro di Novara chiuso 5 giorni e multa di 800 euro

Il 16 aprile, la polizia di Novara ha sospeso la licenza di un compro oro nel centro della città, chiuso per cinque giorni. L’azione è stata avviata dopo aver riscontrato irregolarità nelle operazioni di acquisto di gioielli. Contestualmente, è stata inflitta una multa di 800 euro all'esercizio. La divisione amministrativa della Questura ha firmato il decreto di sospensione sotto la guida del Questore, ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Nella mattina di giovedì 16 aprile la polizia di Stato di Novara e nello specifico la squadra amministrativa della divisione pas (polizia amministrativa e sociale) della Questura, ha emanato un decreto di sospensione della licenza firmato dal Questore ai sensi del 10 Tulps nei confronti di un.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Oro ai massimi storici: come evitare di svendere i propri gioielli ai compro oroCon la quotazione del metallo giallo oltre i 125 euro al grammo, in molti stanno valutando di liquidare vecchi gioielli o oggetti preziosi. Record per i “compro oro”, +21,6% di gioielli venduti: come evitare truffeI "compro oro" stanno facendo affari con l'acquisto dell'oro, che ha raggiunto livelli record.