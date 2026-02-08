La crescita dei negozi di compro oro continua a sorprendere. I cittadini vendono più gioielli che mai, con un aumento del 21,6% nelle vendite. L’oro raggiunge livelli record, spingendo molti a disfarsi di collane, anelli e bracciali. Tuttavia, aumentano anche i rischi di truffe. È importante informarsi bene prima di vendere, per evitare fregature e assicurarsi di ottenere un prezzo giusto.

I “compro oro” stanno facendo affari con l’acquisto dell’oro, che ha raggiunto livelli record. Sono numerosi i cittadini che si disfano dei propri beni in oro come collane, anelli e bracciali presso questi esercizi molto diffusi sul territorio nazionale. Il Codacons però lancia l’allarme e ricorda quali sono le regole da seguire quando si intende vendere gioielli o beni in oro presso i famosi “compro oro”. Il motivo dell’allarme è per via di possibili situazioni svantaggiose, o vere e proprie truffe nelle quali rischiano di cadere gli utenti sprovveduti, cioè quelli che non sono soliti vendere il proprio oro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Record per i “compro oro”, +21,6% di gioielli venduti: come evitare truffe

