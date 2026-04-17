Riqualificazione dello stadio Toccalli | a Morbegno nasce il comitato Merizzi Nord

A Morbegno è stato costituito il Comitato dei Cittadini Zona Merizzi Nord, un gruppo indipendente formato dai residenti dell’area coinvolta nel progetto di riqualificazione dello Stadio Comunale Amanzio Toccalli. La nascita del comitato è stata comunicata ufficialmente e riguarda le persone che vivono nella zona interessata dagli interventi previsti sullo stadio.

È ufficialmente nato a Morbegno il Comitato dei Cittadini Zona Merizzi Nord, un gruppo indipendente promosso dai residenti dell’area interessata dal progetto comunale di riqualificazione dello Stadio Comunale Amanzio Toccalli.La posizioneIl Comitato intende chiarire fin da subito la propria.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Al via il progetto di riqualificazione dello stadio MaradonaPartono i lavori allo stadio Maradona, si tenta di procedere a tempo di record in vista di una possibile candidatura dello stadio di Fuorigrotta ai... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Riqualificazione dello stadio Toccalli: a Morbegno nasce il comitato Merizzi Nord; Morbegno, nasce il Comitato Merizzi Nord: richieste di trasparenza sul progetto dello stadio Amanzio Toccalli; Rifacimento dello stadio. I residenti temono per rumore e viabilità; Rifacimento dello stadio I residenti temono per rumore e viabilità. Riqualificazione dello stadio. Dopo le tensioni arriva la svolta. Pronti i fondi da oltre 2 milioniSesto Calende, può partire il controverso progetto di restyling dell’Alfredo Milano. Il Credito sportivo ha concesso un maxi mutuo per una delle opere più attese e importanti. Il passo decisivo è ... ilgiorno.it Morbegno, nasce il Comitato Merizzi Nord: richieste di trasparenza sul progetto dello stadio Amanzio Toccalli #tsn #newsondrio #ultimenews #valtellina #valchiavenna #tv #canale85 facebook