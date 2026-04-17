In un contesto di disparità economiche, si parla di un’America che divide tra ricchi e poveri. La città di New York, nota per la sua complessità amministrativa, ha come sindaco una figura che suscita reazioni contrastanti. La sua leadership si inserisce in un quadro di sfide gestionali e tensioni sociali. La discussione si concentra sul ruolo di questa figura nel governo di una delle metropoli più dinamiche e difficili da amministrare al mondo.

Noi amiamo l'America (non è vero.), amiamo New York e figurati se non amiamo Zohran Mamdani, sindaco della città più ingovernabile del mondo. L'altro giorno, festa del Tax Day, data in cui le dichiarazioni dei redditi devono essere presentate al governo federale, Mamdani ha postato tutto eccitato un video che sembrava un film di Batman - in cui lui però era Jocker - per raccontarci quanto fosse felice di tassare le case dei ricchi della città. "Buon Tax Day a tutti", ha augurato. Meno che a lui, la cui fortuna di famiglia è investita in India. Del resto, insegna la Storia, quando distruggi una cosa - un Paese o una città - sarà più facile prendertela.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Ricchi e Poveri Praha 9.1.2026

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