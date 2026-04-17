Regno Unito | Cavallo vince corsa ma viene soppresso in pista

Durante una corsa nel Regno Unito, il cavallo Gold Dancer ha vinto la gara, ma subito dopo ha perso l’equilibrio e si è accasciato a terra. Gli operatori hanno deciso di sopprimerlo in pista. L’incidente ha attirato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori, che hanno assistito alla scena senza intervenire immediatamente. La corsa si è conclusa con un esito tragico per il cavallo.

Gli ultimi secondi della corsa di Gold Dancer hanno sconvolto gli spettatori. Dopo che il giovane cavallo ha trascinato le zampe posteriori oltre il traguardo per poi crollare a terra poco dopo.Durante l’Aintree Festival nel Regno Unito. Il 10 aprile – solo un giorno prima che Get on George, 6 anni, morisse durante lo stesso evento – gli spettatori hanno assistito con orrore mentre Gold Dancer, 7 anni, avanzava con una frusta che lo colpiva sulla schiena. Nonostante un atterraggio doloroso sull’ultimo ostacolo. Purtroppo, lo sforzo si è concluso in tragedia pochi istanti dopo che il cavallo si era assicurato la vittoria nel Mildmay Novices’ Chase.🔗 Leggi su Newsner.it © Newsner.it - Regno Unito: Cavallo vince corsa ma viene soppresso in pista Cavallo vince la corsa ma viene soppresso in pista Notizie correlate Chikungunya sintomi e come viene trasmessa , il virus che preoccupa i Regno UnitoLa Chikungunya è un’infezione virale trasmessa principalmente dalla puntura di zanzare del genere Aedes, le stesse che possono veicolare dengue e... Manchester United, Ratcliffe shock: «Il Regno Unito viene colonizzato dagli immigrati». Scoppia il caso in InghilterraDiomande incanta mezza Europa ma…Svelato il futuro del talento del Lipsia: un top club si è tirato indietro, ecco dove giocherà Calciomercato Milan,...