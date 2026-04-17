A Reggio Calabria, la campagna elettorale si sblocca con l’annuncio ufficiale di Maria Nucera come candidata nella lista di sostegno a Francesco Cannizzaro. Nucera ha dichiarato di puntare sui fondi europei e sulla creazione di posti di lavoro come punti principali del suo programma. La candidatura si inserisce in un quadro politico in cui si cercano nuove strategie per rilanciare la città.

La corsa alle elezioni amministrative di Reggio Calabria entra in una fase decisiva con l’annuncio ufficiale della candidatura di Maria Nucera all’interno della lista sostenitrice di Francesco Cannizzaro. La professionista, che ricopre il ruolo di Responsabile del Dipartimento Provinciale Lavoro e Disabilità per la Lega Calabria, ha presentato un programma strutturato che punta a trasformare la fragilità strutturale della città attraverso competenze tecniche specifiche nella gestione dei fondi europei e della governance multilivello. Competenza tecnica e gestione dei fondi per il rilancio economico. Il piano d’azione proposto da Maria Nucera si fonda sulla capacità di tradurre le risorse finanziarie in opportunità concrete per il territorio reggino.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio, Maria Nucera punta su fondi UE e lavoro per il rilancio

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