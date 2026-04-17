Raid di camorra e agguati raffica di controlli a Ponticelli

Nella periferia est di Napoli, i carabinieri della Compagnia di Poggioreale hanno condotto un’operazione di grande portata, coinvolgendo numerosi controlli e interventi. La zona è stata teatro di raid legati alla criminalità organizzata e di agguati, con l’obiettivo di contrastare attività illecite e ripristinare maggiore presenza delle forze dell’ordine. L’intervento si inserisce in un piano di prevenzione e sicurezza nella zona.

Operazione alto impatto per i carabinieri della Compagnia di Napoli Poggioreale. Ad essere interessata è la periferia est della città partenopea. 67 le persone identificate, 36 i veicoli sottoposti a controllo e 11 le contravvenzioni i al codice della strada elevate. 4 le persone denunciate.Nel.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Licciardi nel mirino, cresce la tensione a Secondigliano: in poche ore due agguati di camorra Leggi anche: Camorra, due agguati in strada in poche ore: killer in azione a Marano e Arzano Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Fuorigrotta, il boss si arrende: pronto a svelare trame segrete su affari, raid e faide tra clan; Raid armato a Caivano: la camorra di Scampia punta sul Parco Verde; Camorra, la stesa dei clan di Scampia per la droga del Parco Verde: 3 arresti; Caivano, raid camorristico con spari in aria e intimidazioni: tre arresti dopo una stesa. Camorra, la stesa dei clan di Scampia per la droga del Parco Verde: 3 arrestiLe mire dei clan di camorra di Napoli sul controllo del traffico di droga al Parco Verde di Caivano: 3 arresti per la stesa nel quartiere dello scorso settembre. Quel giorno nove persone in sella ci ... tg24.sky.it Caivano, sparatoria e raid in scooter: 3 arresti, i clan di Scampia puntano alla droga del Parco VerdeTre misure cautelari di arresto per i presunti responsabili della stesa al parco Verde di Caivano del 27 settembre 2025. Le misure notificate dai carabinieri. msn.com L'Iran riapre i bunker missilistici colpiti dai raid Usa: così i satelliti svelano la mossa di Teheran - facebook.com facebook 'Dai Sassi al Gran Sasso', un Raid di tre giorni su auto storiche #ANSA x.com