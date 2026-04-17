Rafforzare il welfare e costruire il futuro delle politiche sociali e familiari | confronto in Malatestiana

Si è svolto un confronto presso la Biblioteca Malatestiana incentrato sulla necessità di rafforzare il welfare e di sviluppare politiche sociali e familiari più efficaci. L’obiettivo è creare un modello di sviluppo sociale che metta al centro le persone, valorizzi le comunità e renda il territorio più attrattivo e inclusivo. Durante l’incontro sono state discusse strategie e iniziative per migliorare l’assistenza e la qualità della vita nelle aree interessate.

Costruire un modello di sviluppo sociale capace di mettere al centro le persone, valorizzare le comunità e rendere il territorio sempre più attrattivo e inclusivo. Sono questi i temi posti al centro del pomeriggio ‘Costruire futuro: un piano per famiglie, territori attrattivi e innovazione.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Politiche sociali e welfare: a Cesena un tavolo di confronto sulle prospettive futureCostruire un modello di sviluppo sociale in grado di mettere al centro le persone, valorizzare le comunità e rendere il territorio sempre più... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Rafforzare il welfare e costruire il futuro delle politiche sociali e familiari: confronto in Malatestiana; Più rete, più risorse e nuovi strumenti per il welfare in Granda; Welfare, firmato accordo fra Regione e Fondazione Ravasi Garzanti; Costruire il futuro delle politiche sociali. Welfare e anziani, intesa in Friuli Venezia Giulia tra Federsanità e sindacati dei pensionatiProtocollo triennale a Udine: confronto su strutture pubbliche, politiche per l’invecchiamento attivo e promozione della salute. nordest24.it EPPI, al via il voto per il rinnovo del consiglio: la lista Esperienza e Continuità per Innovare si impegna su pensioni, welfare e giovaniDal 20 al 24 aprile gli iscritti all’Ente di previdenza dei Periti Industriali eleggono i nuovi organi. La lista punta su continuità amministrativa, solidità patrimoniale e misure concrete per rafforz ... affaritaliani.it Per rafforzare la difesa della Bistecca alla Fiorentina facebook La #Cina invita la premier Meloni a nuovi accordi: sul tavolo investimenti in Italia e terre rare. Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha promesso di rafforzare i rapporti con l’Italia durante un incontro con Antonio Tajani, in un contesto di crescente tensione tra il x.com