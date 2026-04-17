Raccolta funghi parte la stagione 2026 Oltre 50 le rivendite per il tesserino

È iniziata la stagione 2026 per la raccolta dei funghi spontanei nella provincia di Modena. Le rivendite autorizzate per il rilascio dei tesserini sono più di 50 e si trovano su tutto il territorio. Per chi non risiede nei comuni montani, sono disponibili tesserini giornalieri e settimanali, anche quest'anno. La raccolta è aperta a tutti coloro che possiedono il tesserino valido per l'anno in corso.

Al via la raccolta 2026 dei funghi spontanei su tutta la provincia di Modena con la disponibilità dei tesserini obbligatori nelle oltre 50 rivendite autorizzate; per i non residenti nei comuni montani, anche quest'anno c'è la possibilità di acquistare i tesserini giornalieri, settimanali e.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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