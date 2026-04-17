Raccolta firme per intitolare una via cittadina a Mino Licordari

Nel fine settimana, piazza Cairoli sarà teatro di una iniziativa per raccogliere firme a supporto di una proposta di intitolare una via cittadina a Mino Licordari. L’obiettivo è presentare una richiesta ufficiale per dedicare una strada alla memoria della persona interessata. L’evento coinvolge cittadini e sostenitori che desiderano contribuire alla causa attraverso la firma della petizione.

Piazza Cairoli ospiterà, nel weekend, una raccolta di firme finalizzata alla presentazione della richiesta di intitolazione di una strada cittadina alla memoria di Mino Licordari. Avvocato e giornalista, grande amante di calcio e del suo Messina, figura storica della tv locale, della quale è.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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