Fratelli d’Italia ha aperto una raccolta firme per chiedere interventi sulla situazione di piazza di Porta Castiglione. La campagna, anche online, mira a sensibilizzare sull’incuria e il degrado che da tempo colpiscono l’area. La richiesta è chiara: è ora di agire, basta aspettare che le cose migliorino da sole.

Fratelli d’Italia ha avviato una raccolta firme (anche online) riguardo la situazione e il degrado di piazza di Porta Castiglione. "Da oltre sei anni segnaliamo questi episodi regolarmente con interrogazioni, raccolte firme e presentando ordini del giorno", hanno raccontato Dalila Ansalone (consigliera di quartiere al Santo Stefano), Luca Giuliani (presidente circolo FdI Santo Stefano) e Beatrice Ferrero di Gioventù Nazionale, costola giovanile dei meloniani. Il banchetto è stato convocato dopo l’ultimo episodio di sangue e paura davanti al Carrefour di Porta Castiglione. Giovedì sera un uomo è stato ferito con un oggetto contundente, probabilmente colpito con una bottiglia di vetro durante una rissa tra sbandati, un marocchino e un romeno, entrambi di 33 anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - FdI lancia una raccolta firme: "È il momento di dire basta"

Approfondimenti su Porta Castiglione Degrado

Durante lo sciopero del 12 dicembre, Landini annuncia una raccolta firme per una legge sulla sanità pubblica, volta a contrastare riforme giudiziarie e a promuovere un sistema sanitario accessibile e di qualità.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Porta Castiglione Degrado

Argomenti discussi: FdI lancia una raccolta firme: È il momento di dire basta; Poliziotto spara e uccide un uomo, FdI organizza una 'passeggiata in sicurezza' a Rogoredo; Ciclone Harry, scontro su risorse e interventi. La Cgil critica il Governo: Fondi inadeguati. E Anci lancia una raccolta fondi nazionale; Ciclone Harry nel sud Italia. Caritas lancia raccolta fondi.

Città 30, Lepore: «La raccolta firme della destra? Faranno le fotocopie». Bignami: «Non gli possiamo dare la tessera di FdI»Nuovo scontro tra il sindaco e il capogruppo alla Camera dei meloniani dopo lo stop del Tar ai limiti di velocità. Il sindaco: «Portiamo il tram fino al Pilastro nonostante FdI e lo stallo sul Passant ... corrieredibologna.corriere.it

FdI attiva una raccolta firme per la creazione della zona rossaVista l’attuale gravità della questione sicurezza, abbiamo avviato una raccolta di firme indirizzata al prefetto di Pistoia Angelo Gallo Carrabba, per l’istituzione di una zona rossa che ricomprenda ... lanazione.it

FONDI | Vocella (FDI) lancia un appello alla coesione del centrodestra in vista delle elezioni provinciali - facebook.com facebook