Quel regalo molto speciale che la Cgil ha consegnato a Ilaria Salis

Negli ultimi mesi, lungo alcune vie della città, sono stati esposti grandi striscioni che chiedevano la liberazione di una persona. Questi messaggi sono stati visibili per diverso tempo e sono stati riferiti come indirizzati a Ilaria Salis. Recentemente, la Cgil ha consegnato a lei un regalo, definito molto speciale, in un momento che ha attirato l’attenzione di chi ha assistito alla scena.

Qualcuno glielo aveva riferito che, passando per via Premuda (ma anche per via Buonarroti), per mesi svettava un maxi striscione che invocava la sua liberazione. Un regalo molto speciale quello che la Cgil di Monza ha consegnato all’eurodeputata Ilaria Salis (Alleanza Verdi e Sinistra).La.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Quel paese brianzolo molto speciale che adesso è diventato un podcastRaccontare una vecchiaia diversa, una malattia affrontata in modo diverso dove al centro c’è e resta la persona con le sue fragilità, ma ancora prima...