In Italia si discute di un gruppo di interessi che, senza fare molto rumore, cerca di acquisire quote significative delle banche nazionali. Questo movimento si presenta come un insieme di obiettivi condivisi, piuttosto che come un'entità ufficiale, e agisce con metodi discreti per rafforzare la propria presenza nel settore bancario italiano. La questione mette in evidenza la presenza di dinamiche che si sviluppano lontano dai riflettori, con strategie a lungo termine.

C'è sempre un convitato di pietra nelle vicende bancarie italiane. Quasi un partito, non nel senso politico ovviamente, ma un'aggregazione di intenti e propositi che punta a prendersi, senza clamore e con la strategia dei piccoli passi, fette importanti delle banche italiane. È il partito francese, che si insinua nelle divisioni e nella complessiva debolezza del nostro sistema e, mattone dopo mattone cerca di conquistare il cuore bancario del Paese. A guidare le legittime ambizioni (è sempre il mercato, bellezza) dei transalpini è il Crédit Agricole, una potenza economica mondiale che ha messo nel mirino da tempo il risparmio italiano. Il segnale è chiaro.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Quel partito francese che punta a prendersi le banche italiane

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