quasi 1 milione di giovani italiani hanno usato almeno una droga nella loro vita
Secondo i dati dell’ultima Relazione annuale al Parlamento, nel 2024 circa 910mila giovani italiani tra i 15 e i 19 anni hanno dichiarato di aver usato almeno una sostanza psicoattiva nel corso della loro vita. Questo numero rappresenta il 37% della popolazione studentesca in quella fascia di età. La percentuale di giovani che hanno fatto uso di droghe si mantiene stabile rispetto agli anni precedenti.
Secondo l’ultima Relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia emergono questi dati: SCENA GENERALE ITALIANA: Nel 2024 quasi 910mila giovani tra 15 e 19 anni, pari al 37% della popolazione studentesca, riferiscono di aver consumato una sostanza psicoattiva.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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