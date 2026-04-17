quasi 1 milione di giovani italiani hanno usato almeno una droga nella loro vita

Secondo i dati dell’ultima Relazione annuale al Parlamento, nel 2024 circa 910mila giovani italiani tra i 15 e i 19 anni hanno dichiarato di aver usato almeno una sostanza psicoattiva nel corso della loro vita. Questo numero rappresenta il 37% della popolazione studentesca in quella fascia di età. La percentuale di giovani che hanno fatto uso di droghe si mantiene stabile rispetto agli anni precedenti.