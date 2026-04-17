Quarto Grado | anticipazioni e ospiti di oggi 17 aprile 2026
Stasera, alle 21,20 su Rete 4, va in onda una nuova puntata di Quarto Grado, il programma di approfondimento dedicato ai casi di cronaca giudiziaria. Alla conduzione ci sono Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, che presenteranno aggiornamenti e interviste sui procedimenti legali in corso. La trasmissione si propone di analizzare i fatti più recenti e le questioni legali di attualità.
. Questa sera, venerdì 17 aprile 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e ospiti. Al centro della puntata, il giallo delle avvelenate di Campobasso: il padre e marito Gianni Di Vita è risultato negativo alla ricina e la Questura ha sentito cinque compaesani come persone informate sui fatti. Si torna a parlare anche di Garlasco con l’analisi del profilo psicologico di Andrea Sempio tracciata dagli investigatori.🔗 Leggi su Tpi.it
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