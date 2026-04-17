Stasera, alle 21,20 su Rete 4, va in onda una nuova puntata di Quarto Grado, il programma di approfondimento dedicato ai casi di cronaca giudiziaria. Alla conduzione ci sono Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, che presenteranno aggiornamenti e interviste sui procedimenti legali in corso. La trasmissione si propone di analizzare i fatti più recenti e le questioni legali di attualità.

. Questa sera, venerdì 17 aprile 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e ospiti. Al centro della puntata, il giallo delle avvelenate di Campobasso: il padre e marito Gianni Di Vita è risultato negativo alla ricina e la Questura ha sentito cinque compaesani come persone informate sui fatti. Si torna a parlare anche di Garlasco con l’analisi del profilo psicologico di Andrea Sempio tracciata dagli investigatori.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 17 aprile 2026

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