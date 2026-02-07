Pronostico Palermo-Empoli | Inzaghi fa undici di fila e sei in casa

Palermo ed Empoli si affrontano oggi nella ventitreesima giornata di Serie B. Il Palermo, forte della vittoria a Bari, vuole continuare la serie positiva e mantenere il ritmo in casa. Inzaghi si affida a undici titolari confermati, sperando di ottenere un risultato che possa avvicinare la promozione. La partita si gioca in un clima di grande entusiasmo, con i tifosi pronti a sostenere le proprie squadre.

Palermo-Empoli è una partita valida per la ventitreesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico La vittoria esterna sul campo del Bari – decimo risultato utile di fila per il Palermo – ha fatto ulteriormente capire la forza del gruppo di Pippo Inzaghi che si è pure rinforzato nel mercato invernale e che punta decisamente alla promozione diretta in Serie A. Sono cinque i punti di distacco dall’obiettivo e con quasi metà campionato ancora da giocare i rosanero sono la formazione, oggettivamente, che ha maggiori possibilità di riuscirci. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

La sfida tra Carrarese ed Empoli, valida per la ventunesima giornata di Serie B, mette di fronte due squadre distanziate di un punto in classifica.

Il Palermo e la spinta del Barbera per battere l'EmpoliDomani grande scontro alle 17,15. Le parole di Inzaghi e le scelte di campo per il tecnico dei rosanero che insegue la Serie A ... lasicilia.it

Palermo, Inzaghi Empoli bel banco di prova, guardo alla crescitaPALERMO (ITALPRESS) – Il Palermo è in serie utile da dieci giornate, il mercato si è chiuso con tre importanti rinforzi e in casa rosanero è ormai arrivata quella continuità necessaria per potere ambi ... italpress.com

