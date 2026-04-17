Pronostico Napoli-Lazio | il grande ex è distratto dalla coppa

La partita tra Napoli e Lazio si disputerà sabato alle 18:00, valida per la trentatreesima giornata di Serie A. Le due squadre si affrontano in un match molto atteso, con le formazioni che si preparano attraverso statistiche e notizie aggiornate. Tra i giocatori disponibili e le probabili scelte degli allenatori, si analizzano le possibili formazioni e le modalità di visione in diretta tv e streaming. Un grande ex sarà sicuramente coinvolto nel match.

Napoli-Lazio è una partita valida per la trentatreesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. La striscia vincente del Napoli di Antonio Conte si è fermata una settimana fa a Parma, con gli azzurri che sono andati a sbattere sul “muro” eretto dall’allenatore dei ducali, Carlos Cuesta. Passati in svantaggio dopo appena un minuto, i campioni d’Italia in carica hanno trovato il gol del pareggio solo a metà ripresa e nel finale, nonostate un forcing disperato, non sono riusciti a completare la rimonta, scivolando così a -9 dall’Inter capolista. (AnsaFoto) – Ilveggente.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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