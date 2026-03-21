Bologna e Lazio si affrontano in una partita di campionato che rappresenta anche una rivincita di Coppa Italia per l'allenatore dei rossoblù, dopo l'eliminazione della Roma dall'Europa League. I padroni di casa tornano in campo dopo aver battuto la squadra capitolina e aver conquistato l'accesso ai quarti di finale della competizione europea.

I rossoblù tornano in campo dopo l'impresa dell'Olimpico dove hanno eliminato la Roma dall'Europa League entrando nei quarti. Ora il test con i biancocelesti Il Bologna torna in campo al Dall'Ara dopo l'impresa compiuta giovedì scorso contro la Roma allo stadio Olimpico: i rossoblù sono entrati nei quarti di finale di Europa League battendo i giallorossi per 4-3 al termine dei tempi supplementari. E ora la rivincita contro Sarri: scopriamo pronostico e quote di Bologna-Lazio in programma domenica 22 marzo alle ore 15. Entra nel futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA per scommettere in modo intelligente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bologna-Lazio, per Italiano c'è la rivincita di Coppa Italia: il pronostico

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