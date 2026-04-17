La lotta per qualificarsi alla Champions League si riaccende nella Bundesliga dopo l'ultimo turno, con diverse squadre che si contendono i posti disponibili. Le partite in programma il 18 aprile alle 15:30 hanno portato a cambiamenti nella classifica del ranking UEFA, aumentando così le pretendenti alla qualificazione europea. La corsa si fa più serrata, con alcune squadre che si avvicinano o allontanano dalla zona che dà accesso alla competizione continentale.

Bundesliga, si riaccende improvvisamente la lotta per un posto nella prossima coppa dalle grandi orecchie grazie al ranking UEFA. Il Bayer Leverkusen ci spera. In settimana, grazie al successo del Bayern Monaco sul Real Madrid che ha consentito agli uomini di Vincent Kompany di qualificarsi alle semifinali di Champions League, la Germania ha accorciato ulteriormente sulla Spagna nel famigerato ranking UEFA. Ora solo una manciata di punti dividono le due federazioni. Questo significa che, in caso di sorpasso in extremis, la Bundesliga avrà i 5 posti nella prossima Champions League. Una bellissima notizia, insomma, per quelle squadre che stanno lottando per un pass per la coppa dalle grandi orecchie.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici Bundesliga 18 aprile ore 15:30: aumentano le pretendenti per la Champions

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