Programma del Wec 2026 all’Autodromo di Imola Attese 100mila persone

Da ilrestodelcarlino.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il fine settimana al Wec all'Autodromo di Imola è iniziato con il sole e i primi tifosi che sono arrivati. L’evento, previsto per il 2026, ha già attirato l’attenzione di molte persone, con circa 100.000 spettatori attesi. L’Autodromo è pronto ad accogliere gli appassionati che hanno iniziato a riempire le tribune, mentre le attività sportive si svolgono regolarmente.

Imola (Bologna), 17 aprile 2026 – Al via, baciato dal sole e con primi tifosi in arrivo, il fine settimana del Wec all'Autodromo di Imola. Dopo il prologo di martedì scorso, con la Ferrari campione si è confermata la squadra da battere, e la presentazione dei piloti giovedì pomeriggio in piazza Matteotti, oggi è il giorno delle prove libere. Il programma di sabato 17 aprile e domenica 18 aprile. In programma una sessione al mattino e una al pomeriggio. Sabato, dopo il terzo turno di libere (10.30-11.30), si disputeranno le qualifiche (15.10-15.22) e la hyperpole (15.30-15.40).   Domenica ecco finalmente la ‘6 Ore di Imola’: partenza alle 13, con bandiera a scacchi alle 19.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Programma del Wec 2026 all’Autodromo di Imola. “Attese 100mila persone”

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